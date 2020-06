Tre comunità in lutto per Ombretta Chiappini, direttrice della casa di riposo di Pioraco

La donna, 55 anni, viveva a Castelraimondo ed era originaria di San Ginesio. Il ricordo dell'Amministrazione comunale e del personale e degli ospiti della struttura per anziani

Lutto per la scomparsa di Ombretta Chiappini. La donna, 55 anni, originaria di San Ginesio, viveva a Castelraimondo ed era la direttrice della casa di riposo “Mataloni” di Pioraco. La 55enne è stata vinta da una malattia che non le ha lasciato scampo.

Tre comunità in lutto oggi piangono la sua scomparsa ricordando la figura di una donna che si è sempre spesa per gli altri e soprattutto per i più fragili.

«Purtroppo ci hai lasciato troppo presto – le parole dell’Amministrazione comunale di Pioraco -. Grazie di cuore per la tua grande professionalità, umanità e grande spirito di dedizione che hai sempre avuto e dimostrato, per tanti anni, nella direzione della casa albergo di Pioraco. Chi ha avuto l’onore di conoscerti e starti vicino porterà per sempre un bel ricordo di te. Amavi Pioraco e Pioraco amava te».

«Proviamo profonda tristezza e grande dolore per la tua scomparsa. Nella tua vita hai sempre donato a noi e alle persone affidate alla tua cura la parte migliore di te stessa fatta di amore e dedizioni – le toccanti parole del personale e degli ospiti della casa di riposo -. Hai lasciato in tutti noi un grande vuoto, ci consola solamente il saperti in un luogo infinitamente migliore dal quale ti preghiamo di vegliare su di noi che ti abbiamo tanto amato».

La donna lascia il marito Sergio. I funerali si svolgeranno domani mattina 14 giugno, alle 11:30, presso il centro di comunità di “Colle Ascarano” di San Ginesio.