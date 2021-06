Macerata perde il decano dei medici: addio ad Americo Sbriccoli

MACERATA – Sempre sorridente, affabile e pronto ad aiutare gli altri. Macerata perde il decano dei medici, il professor Americo Sbriccoli, morto improvvisamente ieri sera, 31 maggio, nella sua abitazione. Aveva 88 anni.

Sbriccoli si era laureato in Medicina nel 1958 a Roma e poi aveva esercitato a Treia, Tolentino e Macerata. Per 23 anni, fino al 2017 è stato presidente dell’Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, per poi essere nominato presidente emerito. Era il più grande di quattro fratelli: Mario, professore ordinario di Storia del diritto italiano nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata morto nel 2005, Silvio che morì qualche anno dopo ed Enrico, più noto al grande pubblico come Jimmy Fontana.

Lascia la moglie Marilena, le figlie Silvia e Antonella. Il funerale si svolgerà giovedì (3 giugno) nella chiesa Santa Madre di Dio.