Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Giancarlo Liuti

Nel 1987 aveva ricevuto il premio “Giornalista dell’anno”. Il ricordo del Rettore Unimc Francesco Adornato: «Una perdita dolorosa per il nostro Ateneo e per Macerata tutta»

MACERATA – Si è spento all’età di 86 anni il giornalista, opinionista e critico televisivo Giancarlo Liuti. Nato a Jesi nel 1933, dal 1948 ha sempre vissuto a Macerata dove è stato capo della redazione de Il Carlino dal 1965 al 1970. È stato poi responsabile della redazione regionale per un anno e successivamente inviato in Italia e all’estero fino al 1996, anno in cui è andato in pensione. Liuti, nel 1987, aveva ricevuto il premio “Giornalista dell’anno”.

Liuti, nel 2018, durante la cerimonia del Laureato dell’Anno di Macerata, era stato premiato con il Premio Alumni. Il giornalista aveva insegnato a Unimc Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

Era malato da qualche tempo e si è spento con al fianco la moglie Giovanna.

«La sua scomparsa è una perdita dolorosa per il nostro Ateneo, che ha avuto l’onore di contarlo tra i propri docenti, per il mondo del giornalismo, ma, soprattutto, per Macerata tutta: una città che ha saputo interpretare in modo critico e affettuoso. Era un uomo senza pregiudizi, che dialogava con tutti» il commento del Rettore di Unimc Francesco Adornato.