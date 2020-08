Lutto a Corridonia, si è spento a 62 anni l’ex consigliere comunale Fabio Pierantoni

CORRIDONIA – Si è spento all’età di 62 anni Fabio Pierantoni. L’uomo, di Corridonia, era un commercialista ed un ex consigliere comunale; è deceduto nella mattinata di ieri a causa di un malore che aveva accusato qualche giorno fa.

«Ho avuto modo di conoscere Fabio Pierantoni e lo ricordo come una persona sempre attiva per la nostra città – ha detto il sindaco di Corridonia Paolo Cartechini -. Era il presidente dello Slow Food locale ed era molto legato al Monastero degli Zoccolanti; insieme alle Università aveva anche dato vita a importanti incontri in città e collaborava anche con la casa protetta San Claudio insieme a don Vinicio Albanesi. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso in tutta la comunità che si stringe, nel dolore, intorno alla sua famiglia». L’abbraccio ai familiari del 62enne è arrivato anche dall’Ordine dei Commercialisti di Macerata e Camerino.

Pierantoni lascia il padre Silvano, la sorella Elena e i fratelli Massimo e Roberto. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 19, presso la chiesa parrocchiale di Corridonia alle ore 10.