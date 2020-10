Lutto nel mondo dell’avvocatura maceratese: si è spento Lorenzo Vitali

TOLENTINO – Professionista amato e stimato da tutto il Foro maceratese, Lorenzo Vitali si è spento nella notte nella sua abitazione di Tolentino dove viveva.

Lorenzo Vitali era molto conosciuto e stimato da tutti i colleghi, la notizia della sua morte questa mattina si è diffusa a macchia d’olio in Provincia. «Per noi è stato un fulmine a ciel sereno – commenta la presidente dell’Ordine degli avvocati di Macerata Maria Cristina Ottavianoni -. Il collega era una persona stimata e amata da tutti; mai sopra le righe e un professionista molto preparato. La notizia della sua scomparsa, arrivata in un periodo come questo dell’emergenza in cui in tutti noi aumenta il senso di solitudine, ci ha fatto rimanere senza parole. La comunità subisce una grave perdita e ci stringiamo intorno al dolore della famiglia».

Sessantaquattro anni, Vitali si era laureato all’Università degli Studi di Macerata nel 1981 con una tesi in materia di diritto sindacale; dal 1985 era iscritto all’Albo degli avvocati di Macerata. Dall’inizio della sua carriera, fino alla fine degli anni Noventa, ha svolto l’attività di vice pretore ed è stato magistrato onorario presso la Pretura di Tolentino.

Vitali lascia la figlia Giulia – che ha seguito le sue orme ed è anche lei avvocato – la sorella Palma, il cognato Franco e i nipoti. I funerali si svolgeranno domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 15.30, nella Chiesa dello Spirito Santo di Tolentino.