Luciana Mosconi Ancona non si fa prendere dalla Virtus Civitanova

CIVITANOVA MARCHE- È un derby senza storia al PalaRisorgimento. La Luciana Mosconi Ancona è imprendibile per una Virtus Civitanova con l’elettroencefalogramma piatto. Ancona ha messo in chiaro le cose sin dai primi minuti, trovando slancio grazie ai canestri del suo giocatore più rappresentativo ma al contempo più sulla graticola nelle ultime settimane, ovvero capitan Centanni.

Sono 10 punti in un amen del numero 6 a lanciare la figura ad un Campetto che sembra semplicemente “troppo” per la Virtus. Nel primo quarto per lo meno i padroni di casa, con Costa a tornare in campo dopo lo stop contro Imola (ma solo per 11’ e con 0/4 dal campo), trovano una certa continuità offensiva, trovando negli 8 punti di Riccio il quid che li tiene in scia. Cacace al 7’ firma già il canestro del +11 (8-19), la Virtus regge fino a fine quarto (16-27), poi nel secondo Ancona scappa. Le triple di Pozzetti e Minoli allargano la forbice, Aguzzoli completa l’opera e il vantaggio supera rapidamente le 20 lunghezze, per toccare l’apice sul +27 (22-49) con la tripla numero quattro della serata di Pozzetti all’imbocco dell’ultimo minuto del primo tempo. Un pimpante Rosettani (inutilizzato nei primi 20’) dà un minimo di scossa ai biancoblu, che si riavvicinano un paio di volte ai 20 punti di distacco, ma non mettono mai davvero paura alla Mosconi. Nell’ultimo periodo c’è spazio per tutti i giovani che completano le rotazioni delle due squadre e la partita si trascina stancamente fino al 40’, con Dessì che a fil di sirena scrive il 64-86 finale.

VIRTUS CIVITANOVA-LUCIANA MOSCONI ANCONA 64-86 CIVITANOVA: Montanari, Rosettani 10, Costa, Cognigni 3, Seri, Guerra 4, Pedicone 8, Felicioni 14, Vallasciani 8, Dessì 7, Riccio 8, Musci 2. All.: Schiavi. ANCONA: Minoli 3, Panzini 5, Centanni 12, Zandri 2, Quarisa 12, Aguzzoli 13, Gospodinov 4, Cacace 16, Giombini 1, Pozzetti 14, Anibaldi 4, Carboni. All.: Coen. ARBITRI: Meli, Moratti. PARZIALI: 16-27, 9-24, 16-15, 21-20. NOTE – Tiri liberi: Civitanova 15/17, Ancona 11/17. Tiri da 2: Civitanova 8/19, Ancona 24/41. Tiri da 3: Civitanova 11/28, Ancona 9/18. Rimbalzi: Civitanova 16, Ancona 40. Assist: Civitanova 14, Ancona 19. Spettatori: 250 circa.