La Lube va in finale. Domenica alle 18 si gioca la Coppa Italia

Missione compiuta per la squadra, che voleva tornare in finale per provare a vincere ancora una volta un trofeo che ha già alzato 6 volte nella sua storia

CASALECCHIO DI RENO – La prima delle due partite da dentro o fuori la Cucine Lube Civitanova l’ha vinta 3-0 contro la LeoShoes Modena staccando il pass per la finale di domenica alle 18. Per la squadra di De Giorgi è la 5’ finale consecutiva di Coppa Italia e, col successo, ha guadagnato il diritto di difendere il titolo vinto nella scorsa edizione. Peccato che il tutto avvenga nel deserto di un impianto grande come l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno che un anno fa era gremita al limite della capienza.

Modena soprattutto nel 1’ set che ha giocato la propria migliore pallavolo sfruttando un avvio della Lube un po’ teso ma che ha trovato nel fondamentale del muro l’arma vincente per chiudere il set. Perso quel set poi per Modena si è persa la scintilla e, nel corso del match, i cucinieri si sono sciolti mettendo sempre di più le mani sulla partita mentre Modena è progressivamente calata di intensità.

Per la Cucine Lube ora c’è l’ultimo atto che affronterà avendo speso molto ma non tantissimo sotto l’aspetto fisico e mentale stando in campo un’ora e mezzo, mentre due settimane fa in campionato la partita era finita al tiebreak a conferma che, pur non essendo al top o non giocando al massimo delle sue capacità in alcuni fondamentali come la battuta, questa è una squadra che ha un’intelligenza pallavolistica superiore ed è una squadra matura.

Tra i migliori in casa Lube, ottima prestazione del libero Fabio Balaso.

L’avversario in finale sarà la vincente tra Perugia e Trento.

Ecco il tabellino dell’incontro:

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar, Marchisio, Juantorena 13, Balaso (L), Leal 18, Larizza n.e., Rychlicki 15, Diamantini n.e., Simon 8, De Cecco, Anzani 2, Falaschi n.e., Hadrava, Yant n.e.. All. De Giorgi.

LEO SHOES MODENA: Rinaldi n.e., Iannelli n.e., Petric 8, Porro, Sanguinetti (L) n.e., Stankovic 4, Grebennikov (L), Christenson 1, Karlitzek, Vettori 22, Bossi n.e., Buchegger n.e., Mazzone 4, Lavia 14. All. Giani.

ARBITRI: Vagni – Lot.

PARZIALI: 27-25 (29’), 25-22 (30’), 25-21 (29’).

NOTE: Lube: bs 12, ace 3, muri 7, 58% in ricezione (26% perfette), 52% in attacco. Modena: bs 17, ace 3, 5 muri, 43% in ricezione (19% perfette), 51% in attacco.