Lotta alle dipendenze, Paolo Ruffini a Civitanova con il suo ultimo film Ragazzaccio

L'attore toscano in città per presentare "Ragazzaccio", la storia di un bullo. Nel cast Giuseppe Fiorello, Massino Ghini e Sabrina Impacciatore

CIVITANOVA MARCHE- La lotta alle dipendenza protagonista con il celebre attore Paolo Ruffini. La serata è in calendario lunedì 7 novembre, quando alle 21.15 lo sceneggiatore toscano sarà ospite al cineteatro Cecchetti per presentare il suo ultimo film Ragazzaccio. L’opera è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche Di.Te. di Senigallia, mentre l’iniziativa di lunedì promossa dall’Azienda Teatri insieme all’Associazione Veder Crescere con il Dialogo di Andrea Foglia, vicepresidente di Red Rete Educazione Digitale, la realtà che si dà l’obiettivo di educare adulti e ragazzi per un uso più consapevole delle nuove tecnologie.

La trama

Ragazzaccio è la storia di Mattia, un bullo che dietro la sua durezza cela un mondo fragile, fatto di difficoltà di comunicazione, anaffettività, mancanza di ascolto. Ma questa è anche la storia di migliaia di ragazzi, che si sono trovati ad affrontar la prima pandemia e tutte le implicazioni psicologiche che ne sono conseguite. «Ragazzaccio nasce durante il Covid-19, ma non parla del virus – ha spiegato Paolo Ruffini -. Parla di qualcosa che succede parallelamente all’insinuarsi e all’esplodere della pandemia. Parla di come un bullo, e più in generale i ragazzi delle scuole superiori, abbiano vissuto questa sorta di reclusione forzata, e della portata enorme che tutto questo ha avuto su di loro. È un film dedicato a tutti quelli che almeno una volta si sono sentiti dire “È intelligente ma non si applica”. Perché io ne conosco tante di persone che si applicano ma non sono poi così intelligenti, e mi riferisco all’intelligenza emotiva, a quella che io riconosco come sensibilità. È dedicato anche a tutti quelli che a scuola si sentivano ripetere: “Ti butto fuori”. Perché i veri danni si fanno quando sei fuori, non quando sei dentro. Lo dedico a loro, perché io stesso ero uno di loro».

Il cast

La pellicola si avvale di un cast composto da Giuseppe Fiorello, Massino Ghini e Sabrina Impacciatore, i protagonisti sono Alessandro Bisegna e Jenny De Nucci, attori giovanissimi ma di talento. Prezzo biglietto: intero 5 euro, ridotto 4 euro (fino a 18 anni, oltre i 65 e studenti universitari fino a 24 anni).

Le parole dei protagonisti

«Nel corso della serata – ha argomentato Andrea Foglia – sfrutteremo tutte le potenzialità di un mezzo popolare e spettacolare come il cinema per veicolare dei valori, proponendo così un momento di riflessione. Si possono utilizzare molti elementi di comunicazione e codici e il Grande Schermo ha la forza di cogliere trasversalmente una popolazione universale. Ragazzi e genitori, giovani e adulti: incontreremo una comunità intera che potrà essere sensibilizzata, anche con leggerezza, su dei temi rilevanti, grazie poi alla presenza di un personaggio dello spettacolo di grande umanità come Paolo Ruffini».