Loro Piceno, via libera al risanamento delle mura

MACERATA – La Conferenza regionale ha approvato il progetto definitivo per il ripristino del danno e il risanamento conservativo delle mura urbiche lungo la circonvallazione nord-ovest, nel comune di Loro Piceno (Mc). L’intervento rientra nel Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma, approvato con l’ordinanza commissariale n. 137 del 2023.

«Si tratta della prima opera finanziata dall’ordinanza 137 nel nostro comune. Un intervento che va a riqualificare uno degli ingressi al centro storico, in corrispondenza della chiesa di San Francesco, già finanziata e presto in gara. Un’altra tessera per dare nuova vita al nostro centro storico. Un ringraziamento all’USR Marche e al Commissario Sisma 2016», ha detto il sindaco di Loro Piceno, Robertino Paoloni.

«Con questa approvazione, Loro Piceno compie un altro passo verso la valorizzazione del proprio patrimonio storico e urbano, in un’ottica di recupero post -sisma e di riqualificazione sostenibile degli spazi pubblici – ha dichiarato il commissario alla ricostruzione Castelli – Ringrazio la collaborazione fattiva tra i vari soggetti coinvolti, dal Comune all’USR fino alla Regione Marche. L’Ufficio speciale ricostruzione ha espresso parere favorevole in merito alla congruità tecnico-economica del progetto, che prevede un investimento complessivo pari a 200.200 euro».

L’intervento

L’intervento mira a risolvere le criticità causate dagli eventi sismici del 2016/2017, agendo sia sulle mura storiche, che presentano fessurazioni e degrado, sia sulla piazzetta pubblica adiacente alla chiesa di San Francesco, danneggiata nel suo apparato superficiale e impiantistico. Il tratto murario interessato si estende per circa 36 metri, a partire dalla chiesa di San Francesco fino a via Roma, e delimita su due lati la piazzetta nei pressi del convento francescano.