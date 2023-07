Loro Piceno, inaugurata la sede provvisoria della Stazione dei carabinieri

LORO PICENO – Taglio del nastro per la sede provvisoria della Stazione carabinieri di Loro Piceno. La cerimonia di inaugurazione è iniziata ieri mattina (3 luglio) alle ore 10 alla presenza del prefetto Flavio Ferdani ricevuto dal sindaco Robertino Paoloni nella sala consiliare insieme al comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Nicola Candido. In vista dei lavori di demolizione e ricostruzione della caserma, gravemente danneggiata dal sisma del 2016 e resa parzialmente agibile, il Comune di Loro Piceno ha fornito una sede provvisoria posta nella centralissima via Giacomo Leopardi.

La sede provvisoria della Stazione carabinieri

Il locale che fino a qualche anno fa era adibito a sportello bancario, dopo i necessari lavori di adattamento ospiterà la Stazione carabinieri consentendo così di fornire il servizio alla cittadinanza di tre comuni, oltre a Loro Piceno, anche Ripe San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano.

Il colonnello Nicola Candido ha ringraziato il prefetto Ferdani e i tre sindaci del vasto territorio servito dal reparto. In particolare il Comune di Loro Piceno, con il proprio Ufficio tecnico, si è impegnato nella realizzazione di quanto necessario per la sede provvisoria per continuare a garantire la ricezione della cittadinanza fino a che non sarà ricostruito lo stabile ulteriormente colpito dalla scossa del 9 novembre scorso.

La cerimonia è poi proseguita nei locali della nuova sede con il simbolico taglio del nastro alla presenza delle autorità locali.