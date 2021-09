Loro Piceno, cade dal tetto di un pollaio. Muore un anziano

LORO PICENO – Tragedia a Loro Piceno dove un anziano è morto cadendo dal tetto del suo pollaio. L’uomo, un 81enne, avrebbe perso l’equilibrio, ma si sta cercando di capire se abbia avuto prima un malore. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.

Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo dopo un volo di circa due metri. In un primo momento era stata anche allertata l’eliambulanza, poi tornata indietro vuota. Sul posto anche i Carabinieri.