Loro Piceno, addio a padre Egidio Picucci: era anche giornalista e scrittore

LORO PICENO – Lutto a Loro Piceno, addio a fra Egidio Picucci. Era un religioso, ma anche uno scrittore e giornalista. Oggi pomeriggio, all’età di 95 anni, è morto fra Egidio Picucci presso l’infermeria di Macerata. A renderlo noto i frati minori cappuccini delle Marche.

«Uomo brillante e viaggiatore instancabile, ha lavorato come giornalista per l’Osservatore romano e per Radio Vaticana, ha diretto per molti anni la rivista Continenti e ha svolto un prezioso servizio nella Cism (Conferenza italiana superiori maggiori) – si legge in una nota diffusa dai frati minori cappuccini delle Marche -. Dalla sua agile penna sono scaturiti moltissimi articoli e libri divulgativi sui santi cappuccini che amava raccontare con una scrittura gradevolissima e scorrevole alla lettura: l’ultimo su fra Michelangelo Serafini da Cingoli, scritto a seguito di un viaggio in Brasile compiuto alla veneranda età di 92 anni».

Il funerale sarà celebrato domani mattina alle ore 10 nella parrocchia di Santa Maria a Loro Piceno.