Lite tra vicini a Tolentino, 65enne aggredisce un condomino con un coltello: denunciato

La vittima, un 48enne straniero, ha riportato ferite agli arti superiori (prognosi di 10 giorni). L'aggressore è stato deferito per lesioni aggravate

TOLENTINO – Aggredisce il vicino con un coltello, 65enne denunciato per lesioni aggravate. La lite era scoppiata la settimana scorsa, in particolare la sera del 15 novembre quando ai carabinieri di Tolentino è arrivata una richiesta di intervento in un condominio dove era stata segnalata la presenza di un uomo armato di coltello che aveva aggredito un vicino di casa.

Al loro arrivo i militari hanno ricostruito l’accaduto: due vicini avevano discusso animatamente per motivi banali e, improvvisamente, uno dei due, un 65enne italiano aveva raggiunto il pianerottolo del vicino, si era fatto aprire la porta e gli aveva puntato contro un coltello da cucina. Il vicino, un 48enne di origine straniera, era riuscito a disarmarlo ma riportando ferite agli arti superiori (dieci giorni di prognosi). I militari hanno sequestrato il coltello e raccolto le testimonianze dei presenti. Al termine degli accertamenti hanno denunciato l’aggressore alla Procura di Macerata per lesioni aggravate.