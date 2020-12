La Lega Volley in soccorso della Balducci

La squadra di Macerata sta provando a uscire dalla fase di isolamento post contagio per tornare ad allenarsi e qindi a giocare. Modificato il calendario così da favorire i recuperi e non accumulare altri rinvii

MACERATA – Prosegue lo stop forzato per la CBF Balducci HR Macerata che sabato alle 20.30 non giocherà in casa contro la squadra calabrese di Soverato.

Per il sodalizio guidato da Luca Paniconi è la seconda partita consecutiva rinviata e non scende più in campo dal 15 novembre considerando anche che domenica scorsa ha osservato il turno di riposo.

I casi di positività al Covid-19 accertati nel gruppo squadra costringono all’isolamento Lipska e compagne che, a questo punto, avranno tre incontri da recuperare, tutti interni per altro.

La Lega Volley Femminile tuttavia ha deciso di ridisegnare parte del calendario posticipando alcuni interi turni per venire incontro alle esigenze delle società e adeguarsi al momento storico.

È stato deciso infatti, che la 5’ giornata di ritorno prevista per martedì 8 dicembre sia posticipata di un mese, al 10 gennaio. In quel turno la CBF Balducci ha la trasferta di Talmassons che in questo particolare momento di contagi, isolamento e quarantena per il gruppo squadra sicuramente non sarebbe stata disputata.

Col nuovo riordino il campionato si fermerà per quasi un mese dal 20 gennaio al 10 gennaio. Tolto il turno del weekend, infatti si giocherà il 13 dicembre che per la Balducci significa la trasferta di Ravenna e poi il 20 dicembre in casa contro Cuore di Mamma Cutrofiano.

La lunga finestra di intervallo sarà usata per recuperare i match non disputati che, per la società del presidente Paolella sono gli incontri a Macerata con Montecchio Maggiore, San Giovanni in Marignano e Soverato.

Annullato invece il tradizionale turno di Santo Stefano, appuntamento ormai storico per il volley di serie A e che ha sempre raccolto moltissimo pubblico. Non a caso il calendario veniva costruito prevedendo derby che richiamassero particolarmente l’affluenza nei palasport. Non è un caso, quindi, che il derby marchigiano tra CBF Balducci Macerata e Megabox Vallefoglia cadesse in quella data e lo stesso il derby friulano Martignacco-Talmassons, quello romagnolo tra Ravenna e San Giovanni in M. e quello del sud tra Soverato e Cutrofiano. Si giocherà il 17 gennaio.

L’ultima giornata del girone Est si giocherà il 24 gennaio.