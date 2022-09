Lega Civitanova, Veronica Fortuna nuovo commissario cittadino

CIVITANOVA MARCHE- Veronica Fortuna nuovo commissario della Lega di Civitanova. Prende il posto del consigliere comunale Giorgio Pollastrelli jr. Fortuna, 38 anni e madre di un figlio di tredici, è cresciuta nella destra giovanile, membro del cda dell’azienda Atac Spa e del comitato di gestione della Pinacoteca comunale, è stata già candidata alle elezioni regionali nel 2010. «La nomina di una donna – commentano dalla Lega – è una novità nello scenario leghista cittadino e che vede nella Lega di Matteo Salvini un elettorato femminile sempre più attivo e protagonista nei ruoli di rappresentanza e di governo».

La Lega di Civitanova con Veronica Fortuna

Queste le prime parole da neo responsabile cittadino del Carroccio. «La Lega – dice Fortuna – è il partito che difende la famiglia, la libertà, difende i valori costituzionali dell’Italia ed i suoi confini. È il partito che restituisce sicurezza, fiducia e futuro alla nostra società. Per questo motivo accetto con grande senso di responsabilità questo incarico, puntando a recuperare il nostro tradizionale elettorato e guardando oltre, cercando di convincere i giovani che il pragmatismo delle donne e degli uomini della Lega è la ricetta giusta in un tempo di crisi delle identità. Ringrazio il commissario regionale della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti, per la fiducia che ha riposto in me».