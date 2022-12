La Sigi di Macerata vince con i frutti antichi il Premio Follia Creativa

L’Azienda Agricola Sigi di Macerata ha vinto il Premio Follia Creativa, assegnato annualmente a produttori, professionisti, ristoratori e albergatori che si distinguono nel settore Horeca per proposta, innovazione o sentimento imprenditoriale. Il riconoscimento 2022, sesta edizione, è stato dato dal Team 5-Hats, società di Marketing strategico e operativo nel turismo e nel food&beverage e specializzata nella valorizzazione territoriale, che ha assegnato per il sesto anno consecutivo il suo Premio Follia Creativa.

L’azienda marchigiana, già vincitrice quest’anno del WH Platinum Award al Merano WineFestival 2022, ha colpito la commissione in visita per la genuinità del sogno di poter recuperare ricette di una volta e varietà di antichi frutti, scomparsi dal territorio maceratese come il gelso nero, la giuggiola, il fico bianco e la visciola. Una missione, quella dell’azienda Sigi rappresentata da Silvano e da Giuliana (soci nel lavoro e nella vita, le loro prime lettere formano anche il nome del brand), che unisce il desiderio imprenditoriale con quello di impattare positivamente sull’ambiente.

L’azienda agricola Si.Gi. di Macerata

«Ogni anno il momento di assegnare il premio Follia Creativa diventa l’occasione per ripercorrere tutte le meravigliose esperienze che si sono vissute come team e ci troviamo sempre in grande difficoltà a scegliere tra queste quella che maggiormente ci ha emozionato», fa sapere Alessia Grola, Presidente di 5-Hats. «Il rispetto del lavoro degli artigiani del gusto ci costringerebbe a premiarli tutti per il loro impegno, per il loro amore per ciò che fanno e per quello che insegnano con la loro professione… però purtroppo la scelta finale va fatta per assegnare il premio e siamo davvero emozionati nell’aver identificato questa piccola realtà marchigiana. L’Azienda Agricola Si.Gi è sicuramente la degna rappresentante dei Folli Creativi».

Sigi raccoglie l’eredità di altri grandi professionisti premiati come Remy Vollmann nel 2021 e come nel 2020 il Campano Errico Porzio portando il Follia Creativa per la prima volta nel centro Italia (nel 2019 era a Matera con l’assegnazione ad Antonella Passione). L’azienda si aggiunge ad un albo d’oro di professionisti che di anno in anno vanno a costituire un vero e proprio movimento di rinascita e trasformazione del settore ristorativo-turistico italiano.