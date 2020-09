La Pasta di Camerino porta la città sui canali RAI

Da domenica 27 settembre in tv lo spot “Il sapore della nostra storia”, realizzato tutto made in Marche con la regia di Gianluca Grandinetti e la produzione di Multivideo

CAMERINO – Da domenica 27 settembre la città di Camerino sarà protagonista sui canali Rai all’interno dello spot televisivo che pubblicizzerà La Pasta di Camerino.

Nello spot girato in parte al Sottocorte Village, presente nel backstage anche il sindaco Sandro Sborgia, al mercato delle Vallicelle e poi con scorci panoramici e con gli interni in un casolare della campagna circostante, la città di Camerino rinsalda il legame sempre forte con la pasta di cui porta il nome.

mercato_vallicelle

«Quando abbiamo deciso di investire per la realizzazione di questo spot siamo partiti dalla certezza di voler valorizzare, coerentemente con la nostra storia, le radici della nostra famiglia che sono ben salde in questa città e in questo territorio, e i valori nei quali crediamo» dice Federico Maccari, alla guida dell’azienda camerte.

Il titolo dello spot realizzato tutto made in Marche con la regia di Gianluca Grandinetti e la produzione di Multivideo è “Il sapore della nostra storia”. I sapori da ricordare sono quelli della casa di famiglia, del sugo che bolle, delle verdure fresche e delle uova comprate al mercato. Sono i sapori genuini e autentici di una vita a misura d’uomo e di tradizioni che si tramandano da una generazione all’altra e che si ritrovano intorno al pranzo della domenica in famiglia davanti a un piatto di tagliatelle fatte con ingredienti 100% italiani e filiera tracciata come quelle prodotte dalla famiglia Maccari in chiave artigianale.

«Con La Pasta di Camerino riscopriamo quelle tradizioni, oggi più vive che mai» – ricorda il CEO dell’azienda che ha seguito da vicino le riprese e voluto come comparse alcuni dei propri dipendenti.

La Pasta di Camerino

Partiti con un piccolo laboratorio artigianale di pasta all’uovo fatta in casa, oggi La Pasta di Camerino è leader nelle Marche, è distribuita in tutta la principale grande distribuzione italiana e cresce anche nei mercati internazionali ma resta sempre legata ai ricordi della tipica famiglia marchigiana.

Lo spot sarà visto da circa 38,5 milioni di telespettatori su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai Premium, Rai News24, Rai Movie.

«Si tratta di un grande investimento che l’azienda fa anche per valorizzare il territorio di Camerino – ha concluso Federico Maccari che dirige l’azienda di famiglia – e non solo a fini commerciali».