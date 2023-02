Irregolarità e lavoratori non formati in un centro massaggi di Tolentino, attività sospesa

TOLENTINO – Blitz dei carabinieri in un centro massaggi cinese, trovate numerose irregolarità: per il titolare scatta la denuncia, sanzioni per 21mila euro e attività sospesa. Il controllo rientra nell’ambito di un dispositivo più ampio eseguito con il coordinamento del comando provinciale dei carabinieri di Macerata, dalla Compagnia di Tolentino guidata dal maggiore Giulia Maggi insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro guidato dal maresciallo capo Martino Danilo Di Biase per monitorare i cantieri e le attività commerciali del territorio.

In particolare nel corso dell’ispezione eseguita in un centro massaggi nel comune di Tolentino i carabinieri della locale Stazione e i militari del reparto speciale con competenza in materia di lavoro, hanno denunciato il titolare dell’esercizio, una persona di nazionalità cinese, per gravi violazioni in materia di sicurezza. In particolare sono state contestate numerose trasgressioni della normativa, come la mancata elaborazione del Documento di valutazione rischi, la “mancata formazione dei lavoratori” e l’omessa designazione del responsabile della sicurezza. Al titolare, residente fuori regione, sono state contestate sanzioni amministrative e ammende penali per 21.000 euro circa. Nelle more della regolarizzazione degli adempimenti previsti, l’attività commerciale è stata sospesa.