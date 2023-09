Irregolarità in un cantiere edile a Fiuminata: scattano i sigilli, tre persone denunciate

I carabinieri della locale Stazione del Nucleo ispettorato del lavoro hanno trovato un lavoratore che non avrebbe ricevuto alcun tipo di formazione né contratto, oltre a non essere in regola neppure con il permesso di soggiorno

FIUMINATA – Tre persone denunciate e sigilli a un cantiere edile. È il bilancio dell’attività di controllo svolta dai carabinieri in un cantiere edile di Fiuminata. Nello specifico l’attività è stata svolta dai carabinieri della locale Stazione insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Macerata ed è culminata nella denuncia alla Procura della repubblica di Macerata di tre persone e nel sequestro sia della struttura sia dei mezzi (un camion ed un bobcat) presenti nell’intera area.

Gli accertamenti dei militari, infatti, hanno portato alla scoperta di un lavoratore che non avrebbe ricevuto alcun tipo di formazione né contratto oltre a non essere in regola neppure con il permesso di soggiorno. L’ispezione, dunque, si è conclusa con l’apposizione dei sigilli e la denuncia del titolare della ditta committente, del responsabile unico della ditta che aveva in appalto l’opera e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione