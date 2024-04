“International Jazz Day”: a Monte San Martino il doppio concerto di Valeria Sturba e Antonello Salis

MACERATA – International Jazz Day: a Monte San Martino con il doppio concerto di Valeria Sturba e Antonello Salis

Domenica 28 Aprile Monte San Martino sarà protagonista dell’ultima tappa della rassegna “Riverberi” che prevede un’intera giornata da trascorrere tra musica e musei.

Alle 11:30 la Chiesa Madonna delle Grazie ospiterà il concerto “La musica diSturba” (tutto esaurito) della polistrumentista, cantante e compositrice Valeria Sturba. Diplomata in violino, suona theremin, tastiere, synth, effetti elettronici, looper e giocattoli sonori. Nel suo set onirico e colorato, la polistrumentista pizzica corde, spinge pulsanti e gira manopole. Con la sua scatolina blu aggiunge e moltiplica suoni, e si creano dei piccoli mondi paralleli, in cui voci soavi si confondono con il theremin, maiali gialli diventano cantanti e canzoni dolci e malinconiche sprofondano in abissi di noise.

Alle 18:00 il Teatro Comunale ospiterà il concerto del grande jazzista Antonello Salis che con il progetto “SalisSolo” alternerà pianoforte e fisarmonica per uno show esaltante e travolgente: composizioni originali, dal jazz al rock all’avanguardia, dai Beatles alla canzone e tanto altro. Biglietti disponibili su Ciaotickets e presso la biglietteria del teatro.