Innovazione e Tradizione: il Futuro del Territorio Marchigiano nelle mani dell’Associazione Paesaggio dell’Eccellenza

TOLENTINO – In un contesto socio-economico in continua evoluzione, l’Associazione Paesaggio dell’Eccellenza ETS si pone come utile strumento per il territorio marchigiano, dimostrando come l’unione tra imprese, istituzioni educative e enti locali possa non solo preservare ma soprattutto valorizzare e promuovere le ricchezze culturali e produttive della nostra regione.

Durante l’assemblea annuale ospitata nell’auditorium dell’azienda Poltrona Frau a Tolentino, sono state elencate le attività per un 2024 di grande crescita, un anno ricco di progetti ambiziosi, testimoniando un impegno costante verso lo sviluppo locale, l’innovazione e il supporto alle nuove generazioni.

La conferma di Domenico Guzzini alla presidenza per il triennio 2023-2026 segna un momento di continuità e rinnovamento per l’Associazione, che vede anche l’ingresso, tra i suoi membri, di prestigiose realtà aziendali come Poltrona Frau, La Campofilone, Tenuta Murola, Simonelli Group, Quacquarini, Santoni, Sorbatti e la partecipazione attiva di Fimag Guzzini.

«Questi nuovi ingressi non solo arricchiscono il tessuto associativo ma aprono le porte a innovative collaborazioni e progetti» conferma il Presidente Domenico Guzzini.

Confermato Alessandro Carlorosi nel ruolo di coordinatore dell’Associazione Il Paesaggio dell’Eccellenza: «E’ un piacere coordinare l’attività di questo ecosistema composto da imprese e attori territoriali uniti e attivi intorno alla centralità della cultura produttiva per le Marche, una rete che cresce anno dopo anno attraverso progetti concreti per favorire lo sviluppo locale del territorio».

L’Associazione ha chiuso il 2023 con una serie di successi, tra cui la mostra ‘Creativity in Fabriano‘, realizzata in collaborazione con Confindustria Ancona e sostenuta dalla “Regione Marche – Assessorato alla Cultura”, giudicato miglior progetto del bando unico Cultura – Esposizioni di rilievo regionale 2023 – e la visibilità internazionale ottenuta grazie alla collaborazione con Lonely Planet.

Per il 2024, l’Associazione si focalizza su due filoni principali: la Cultura d’Impresa e il Turismo Industriale, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani e promuovere una conoscenza approfondita del patrimonio industriale marchigiano.

La volontà di coinvolgere i giovani e di incentivare la loro partecipazione attiva alle dinamiche economiche e culturali del territorio si tradurrà in progetti educativi e formativi, come il Campus dedicato agli under 18, e attraverso iniziative volte a stimolare la consapevolezza e l’orgoglio per le proprie radici.

«L’Associazione Paesaggio dell’Eccellenza ETS – dichiara il Presidente Guzzini – si conferma come punto di riferimento vitale per le Marche, un ente che, attraverso la sinergia tra imprese, istituzioni e comunità locali, lavora per un obiettivo comune: valorizzare il territorio non solo come patrimonio da preservare ma come terreno fertile per nuove opportunità di crescita e sviluppo».

Dalla mostra ‘Creativity in Fabriano’, che diventa permanente a testimonianza del grande successo ottenuto, alle attività didattiche e workshop, fino al rafforzamento del percorso Visit Industry Marche, l’Associazione dimostra un impegno incrollabile nel rendere il territorio marchigiano un modello di eccellenza e innovazione.

La partecipazione di scuole, università, giovani e di nuove imprese delle Marche nelle diverse iniziative evidenzia una strategia orientata al futuro, con l’intento di formare una nuova generazione di leader consapevoli delle potenzialità del loro territorio.

Fanno parte dell’associazione: Acrilux, Azienda vinicola Umani Ronchi, Bros manifatture, Campetella robotic center, Casa vinicola Gioacchino Garofoli, Clementoni, Algam Eko, Eli gruppo editoriale, Enrico Paoletti e figli, Fatar, Fbt elettronica, Fileni, FIMAG, Fratelli Guzzini, Gidea, Garofoli porte, Gitronica, La Campofilone, Murola, Nuova Simonelli, Ottaviani, Pigini fisarmoniche, Poltrona Frau, Quacquarini, Santoni , Sartarelli, Si.Gi, Somi design, Somi press, Sorbatti, Tecnostampa, Tenuta Cocci Grifoni, Valenti & Co, Varnelli e i Soci onorari Comune di Recanati, Università di Camerino, Istao , Itis E. Mattei Recanati e Fondazione ITS.