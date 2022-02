Individuati nel Maceratese due ricercati. Uno di loro era stato condannato per violenza sessuale su minore

MACERATA – I carabinieri di Corridonia hanno individuato e arrestato in due diverse attività di controllo due persone, entrambe ricercate da tempo. A finire nei guai un 39enne di Ascoli, ricercato per aver violato più volte i domicialiari essendo stato arrestato per rapina e spaccio nel 2021 in Umbria.



E in arresto finisce anche un 43enne rintracciato nel territorio di Macerata già noto alle forze dell’ordine. L’uomo con dimora a Porto Sant’Elpidio era ricercato perchè condannato in via definitiva a 3 anni e 8 mesi per violenza sessuale su una minore. Il fatto era accaduto tra il 2011 e il 2013. Entrambi sono stati condotti nella casa di reclusione di Fermo.

Denunciate invece due persone dai carabinieri di macerata per guida in stato di ebbrezza. Uno era risultato positivo al test nel corso dei rilievi in un sinistro stradale. Per entrambi ritiro della patente e sequestro del mezzo.