Incidente sul lavoro a Potenza Picena. Operaio del Cosmari si amputa il braccio

POTENZA PICENA – Un grave incidente sul lavoro ha visto coinvolto un operaio del Cosmari. L’uomo, impegnato nella raccolta dei rifiuti lungo la strada Regina, ha subìto l’amputazione del braccio. L’incidente si è verificato intorno alle 13.30 all’altezza dell’Osteria del Moro.

L’addetto stava raccogliendo i sacchetti della raccolta indifferenziata quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è amputato il braccio. Immediata la richiesta di soccorso e i sanitari del 118, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata poco distante dal luogo in cui si è verificato l’incidente.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona. Accertamenti sono in corso per stabilire cosa sia realmente successo.