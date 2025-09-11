San Severino, scontro tra una bici ed un furgoncino: grave 25enne

Il giovane è finito contro il montante anteriore del mezzo e il parabrezza che è finito in frantumi per la violenza dell’urto. L'incidente stradale in via Madonna dei Lumi a San Severino

SAN SEVERINO – Gravissimo incidente questa mattina, 11 settembre, intorno alle ore 8, in via Madonna dei Lumi, la strada che scende da Castello al Monte al centro abitato cittadino.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, giunta prontamente sul posto, l’incidente sarebbe avvenuto tra un giovane 25enne di origini egiziane in sella alla sua bici e un furgoncino Citroen Nemo condotto da un artigiano settempedano. Il professionista, un 64enne, ha tentato di tutto per evitare l’impatto ma il giovane è finito contro il montante anteriore del mezzo e il parabrezza che è finito in frantumi per la violenza dell’urto. La corsa del giovane è poi terminata contro un muretto con lo schianto della sua bicicletta.

Le condizioni del 25enne sono apparte da subito critiche tanto che i sanitari, subito allertati, lo hanno condotto in ambulanza presso l’elisuperficie dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche per poi trasferirlo in elicottero a Torrette. La prognosi è riservata. Il furgoncino e la bici sono stati sequestrati.