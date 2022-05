Giuseppe Pazzelli avrebbe avuto un malore mentre era sceso per spingere il mezzo rimasto in panne. Inutili i soccorsi

PIEVE TORINA – Era sceso per spingere la sua macchina rimasta in panne, ma mentre si trovava dietro al mezzo è rimasto schiacciato contro un muretto. Morto un 80enne. La tragedia si è consumata questa mattina, poco dopo le 10, nell’area Sae di Pieve Torina. A perdere la vita Giuseppe Pazzelli, un pensionato piuttosto conosciuto in paese. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, l’uomo stava uscendo per andare a fare spesa insieme alla moglie, quando salito a bordo della sua auto si è accorto che il mezzo non partiva.

L’uomo è sceso per provare a spingere, ma sarebbe stato colto da un malore. L’auto in movimento, quindi, lo avrebbe schiacciato a ridosso di un muretto. Immediata la richiesta di aiuto e, sul posto, sono accorsi i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno cercato di fare di tutto per salvare l’uomo, ma ogni tentativo di rianimarlo purtroppo è stato vano.