Urbisaglia: auto contro albero, muore un ragazzo di 12 anni

URBISAGLIA – Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 19 settembre, lungo la provinciale che collega l’Abbadia di Fiastra a Mogliano. A perdere la vita un dodicenne di Tolentino, altre tre persone sono rimaste ferite.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il conducente di una monovolume grigia ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato ed è finito contro un albero. All’interno dell’auto c’erano quattro persone: il 12enne, il fratello e due cugini. Ad avere la peggio il ragazzino che i medici del 118 hanno tentato di salvare in tutti i modi. Ma a nulla sono servite le operazioni di soccorso dei

sanitari: l’impatto è stato violentissimo e troppo gravi le ferite riportate. Le altre tre persone sono state trasferite in ospedale.