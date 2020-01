Scontro frontale tra un’auto e un Tir a San Severino, 42enne in eliambulanza a Torrette

SAN SEVERINO MARCHE – Tir contro auto: 42enne trasportata in eliambulanza a Torrette.

È successo nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13:20 in località Taccoli, lungo la strada provinciale 361, al chilometro 51,200, nel territorio settempedano. Coinvolti un tir Iveco e un’Alfa Giuletta. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro fatto sta che i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Violentissimo l’impatto.

Immediati sono scattati i soccorsi e per la donna a bordo dell’Alfa, una 42enne di San Severino estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco, è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. La donna, dopo essere stata intubata, è stata trasferita presso il nosocomio dorico. Nessuna conseguenza per il 50enne che si trovava al volante del tir.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri di Tolentino e quelli di San Severino e la Polizia stradale.

La strada, per permettere le operazioni di soccorso, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Dopo la partenza dell’elisoccorso la provinciale è stata riaperta in un’unica corsia e a senso alternato per il tempo utile al ripristino della sicurezza stradale.