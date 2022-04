Incendio al Cosmari di Tolentino, iniziate le operazioni di bonifica

TOLENTINO – Sono iniziate le operazioni di bonifica al Cosmari, dopo l’incendio che si è sviluppato la notte scorsa. Il rogo è partito intorno alle 23 nel capannone dell’impianto destinato alla selezione del cosiddetto indifferenziato (Rsu). All’interno non c’erano dipendenti al lavoro e l’allarme è stato dato da alcun addetti alla sorveglianza che hanno visto la densa nube di fumo nero alzarsi improvvisamente.

I vigili del fuoco, arrivati da Macerata e Tolentino e perfino da Civitanova, hanno lavorato senza sosta per circoscrivere le fiamme nel più breve tempo possibile e tutto, fortunatamente, si è risolto in poco più di un’ora. Ma i danni sarebbero ingenti. Subito alla mente è ritornato il maxi incendio del 2015 quando le fiamme si prolungarono per diverse ore. A seguire le operazioni di spegnimento anche il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, presidente del Cosmari, e il sindaco di Pollenza Mauro Romoli. Attraverso un post, pubblicato nella notte, il sindaco Romoli ha cercato di tranquillizzare i cittadini. «I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio e la nube di fumo è ora scomparsa – ha scritto – a prendere fuoco sembra sia stato qualcosa inerente i nastri trasportatori del capannone dei rifiuti indifferenziati ed il sistema antincendio si è immediatamente attivato con lo spegnimento automatico. La situazione è sotto controllo ed il peggio è scongiurato, tuttavia da una prima vista anche se senza luce i danni sembrano importanti».

In campo anche l’Arpam che sta eseguendo i controlli del caso.