Immersione blues con le note di Luca Giordano sul palco di Gagliole

SAN SEVERINO – Il San Severino Blues replica domani, sabato 12 agosto, nel centro storico di Gagliole alle 21.30 con un altro appuntamento imperdibile. Il passe-partout della serata, infatti, si chiama Luca Giordano, bluesman d’eccellenza del panorama internazionale e da anni al fianco di grandissimi musicisti in giro per l’Italia e per l’Europa, spesso insieme alla sua band, proprio come nella circostanza di domani sera. Luca Giordano è una certezza del panorama blues italiano, un caposaldo: grazie alla sua sensibilità artistica e agli anni trascorsi a Chicago, infatti, il musicista, chitarrista e cantante, ha sviluppato un linguaggio capace di ripercorrere la tradizione con grande eleganza, strizzando l’occhio al jazz ma anche alla piazza e allo spettacolo. Il grande chitarrista nel tempo ha infatti conquistato le platee europee, statunitensi e sudamericane con il suo raffinato ed emozionante stile blues-jazz-funk.

La sua musica affonda le radici nel Chicago blues: la sua carriera è partita dalla città statunitense dove ha soggiornato a lungo, crescendo poi nei club e nei festival europei e americani, esibendosi al fianco di leggende come Billy Branch, Eddie C. Campbell, Jimmy Burns, Bob Stroger, Willie “Big Eyes” Smith e di artisti contemporanei quali Eric Guitar Davis, John Primer, Chris Cain, Carlos Johnson, Sugaray Rayford, Nora Jean Bruso, Leon Beal, Tony Lynn Washington. Con Chris Cain, tra l’altro, s’è esibito anni fa in piazza a Cingoli, sempre per la rassegna blues delle Marche. Luca Giordano è diventato così band leader e oggi è uno dei più grandi e richiesti bluesman europei. Non a caso dal 2017 è la colonna portante della band di Mighty Mo Rodgers, il profeta del blues, con il quale ha registrato il disco Griot Blues, realizzato in collaborazione con il musicista griot africano Baba Sissoko. Ricca anche la sua discografia: gli amici Bob Stroger, Billy Branch, Jimmy Burns e Eddie C. Campbell appaiono in Chicago 3011 Sessions, disco registrato a Chicago nel 2011 con l’armonicista spagnolo Quique Gomez, con il quale ha firmato la prima uscita discografica Dead Mama Blues. Come solista e band leader ha pubblicato tre album: My Kind Of Blues dove appaiono ospiti Chris Cain, Bob Stroger e Sax Gordon, Off The Grid e il recente Let’s Talk About It, arricchito dai contributi amichevoli di Mighty Mo Rodgers e Sax Gordon. Sul palco Luca Giordano, chitarra elettrica e voce, insieme ad Abramo Riti, organo e pianoforte, Walter Cerasani, basso elettrico, e Fabio Colella, batteria. Ingresso libero.