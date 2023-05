Il premio Ravera a Castelraimondo. E arriva pure Carlo Conti. Sul palco sfilata di big della musica: ecco chi sono

L'appuntamento è per l'11 giugno. La kermesse per celebrare Gianni Ravera, marchigiano che ha organizzato tanti Festival di Sanremo e ideato il l Festival di Castrocaro, richiama Michele Zarrillo, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Marco Carta...

CASTELRAIMONDO – Torna il Premio Ravera: l’appuntamento è per domenica 11 giugno, alle 21, al campo sportivo comunale di Castelraimondo, in provincia di Macerata. La kermesse – il cui titolo completo è “Premio Ravera – Una canzone è per sempre” – è ormai giunta alla sua ottava edizione e celebra l’indimenticabile figura di Gianni Ravera, marchigiano nato a Chiaravalle (An), organizzatore di 16 edizioni del Festival di Sanremo e ideatore del Festival di Castrocaro, che ha scritto numerose pagine della storia della musica e della televisione italiana.

I biglietti sono prenotabili online e nei punti vendita Ciaotickets. A guidare questo viaggio dell’edizione 2023 sarà il beniamino del pubblico, Carlo Conti, reduce da I migliori anni e Tale e Quale show. Ma la vera protagonista, in realtà, sarà lei, la musica, affidata – come sempre – all’Orchestra Mediterranea diretta dall’anconetano Michele Pecora, ideatore del Premio, che proprio a Ravera deve il suo fortunato incontro con la grande discografia.

A sinistra, Pippo Baudo. A destra, Claudio Cecchetto (Foto: Ufficio stampa Premio Ravera)

Ad aprire la serata l’esibizione di otto giovani promesse della canzone italiana presentatE da Melissa Di Matteo (artista poliedrica, cofondatrice del Premio) e dal mitico critico e giornalista Dario Salvatori.

Scaldati i motori, il Premio Ravera decollerà quindi con alcuni tra i più grandi interpreti di tutti i tempi protagonisti indiscussi della storia della musica tra cui I Cugini di Campagna, che si esibiranno con singoli del calibro di Anima mia o Lettera 22, con cui hanno incantato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Ci sarà poi l’amatissima Marcella Bella, da Montagne Verdi a Nell’Aria e Rettore, da Splendido splendente, Kobra fino a Chimica (Sanremo 2022). Con loro Michele Zarrillo, Fausto Leali, Iva Zanicchi, scoperta proprio da Ravera. Si alterneranno sul palco pure Paolo Vallesi, Silvia Salemi, Marco Carta, Gatto Panceri, Le Deva, Mannini, Noor, Antonio Maggio e SindroMe a sottolineare la forza della musica in un crossover generazionale allietato dai Gemelli di Guidonia che sapranno far sorridere con la loro incontenibile verve comico-musicale.

Da sinistra, Tony Renis, Mara Venier e Ron Moss (Foto: Ufficio stampa Premio Ravera)

Radio ufficiale dell’evento sarà Radio Subasio. La supervisione artistica della serata è affidata a Pasquale Mammaro (che nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo ha accompagnato il successo de Il Volo, Diodato, Orietta Berti, Rettore, I Cugini di Campagna). «Oggi, nel ricordare quanto Gianni Ravera ha fatto per il mondo dello spettacolo, in questi anni così particolari e delicati, sentiamo la responsabilità più che mai, di sostenere la musica e condividerla dal vivo – sottolinea il manager dei vip, Mammaro –. Questa serata è per tutti noi che crediamo nello spettacolo e nella forza della musica, un motivo per celebrarla».

«Sono felice di questa nuova edizione, che trova la sua casa nella magnifica Castelraimondo – aggiunge Michele Pecora – felice che oggi il premio Ravera sia riconosciuto tra i migliori eventi italiani. Il Premio è nato da un’idea che ho coltivato a lungo per celebrare Ravera, al quale devo tutto perché è grazie a lui se ho potuto fare nella vita quello che desideravo, realizzando il mio sogno artistico. La partecipazione e l’entusiasmo dei grandi personaggi che negli anni lo hanno accolto, è la conferma che il marchigiano Ravera ha permesso a moltissimi artisti di brillare, ricordando che le canzoni sono un vero e proprio “patrimonio nazionale” da valorizzare».

Rita Pavone e Fabrizio Frizzi (Foto: Ufficio stampa Premio Ravera)

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale: «Siamo molto contenti perché eventi di questo genere sono linfa vitale per la nostra città e per l’intero territorio – nota il sindaco, Patrizio Leonelli –, si tratta di una bella novità, un’occasione in più per mettersi in mostra e che, sono sicuro, coinvolgerà anche persone da fuori regione che potranno in quei giorni godersi la nostra cittadina viva e colorata dai milioni di petali dell’Infiorata». «La nostra città quest’anno godrà della presenza di Carlo Conti – aggiunge l’assessore comunale a cultura e turismo, Elisabetta Torregiani – per un evento che è come una ciliegina sulla torta tanto attesa, arricchita da una masterclass con ragazzi provenienti da tutta Italia che qui affineranno le loro qualità per presentarsi al pubblico nella serata del Premio».

Di «felicità» parla il consigliere regionale Renzo Marinelli: «Siamo felici di essere riusciti a portare il premio Ravera a Castelraimondo, un evento importante che promuove il territorio e alimenta il turismo. La presenza di Carlo Conti, di artisti famosi e di tv e radio nazionali confermano la qualità di un’iniziativa a cui teniamo molto e che è seguita in tutta Italia».