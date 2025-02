Il 1° marzo verrà inaugurata la palestra di Pioraco dopo il restyling: investimento da 930mila euro

PIORACO- Tutto pronto a Pioraco per l’inaugurazione del palazzetto dello sport con una grande festa in maschera, fissata a sabato 1° marzo. L’intervento, in parte finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed in parte con i fondi propri dell’amministrazione, è stato pari a 930mila euro grazie ai quali è stato possibile effettuare tutte le opere di sottofondazione, di integrale rifacimento della copertura e delle pareti delle facciate e controventate da una struttura metallica. Tutte le modifiche effettuate avranno un impatto sostanziale anche sulle prestazioni energetiche, sismiche, e vista la sostituzione ella caldaia, garantiranno una migliore gestione ed un generale risparmio dei costi.

La palestra torna dunque così a disposizione degli studenti e dei cittadini, si tratta di un impianto fondamentale per l’intera comunità, trattandosi di una struttura strategica, in quanto identificata come punto di raccolta e di ricovero in caso di calamità naturale. Essa oggi torna a risplendere nel cuore della “Cittadella dello Sport”, in un contesto in piena evoluzione in grado di offrire servizi sportivi a 360°, essendo già dotato di campi da tennis, da padel, da beach volley, da basket, da calcetto e da un’area da fitness all’aperto. Ad arricchire la “Cittadella”, un punto ristoro ed un’area giochi per bambini. Presto verrà inoltre completato il tutto con la realizzazione di servizi e spogliatoi.

Palestra di Pioraco – Cittadella dello Sport

Inaugurazione con festa in maschera

L’appuntamento per l’inaugurazione è quindi fissato alle 16.30 dell’1 marzo 2025, in località Piè di Gualdo, in occasione del Carnevale in Maschera. Al taglio del nastro presente il corpo bandistico “Alta Valle del Potenza”, festa in maschera con musica live, presentano Marco Moscatelli e Tunde Swift. Verranno premiate le maschere più originali, presente un buffet di dolci. L’ingresso è libero.