Spiraglio sulla iGuzzini di Recanati: i licenziamenti scendono da 103 a 42

RECANATI – Scendono i licenziamenti alla iGuzzini: rispetto all’annuncio iniziale dei 103 esuberi, infatti, l’azienda ha comunicato che sarebbe disposta a ridurli a 42. Uno spiraglio importante che è stato confermato dalle rappresentanze di Cgil, Cisl e Ugl ieri ai lavoratori, nel corso di due assemblee che si sono tenute nella sede di Recanati, in cui è stato ripercorso l’iter dei due incontri che i sindacati hanno avuto con l’azienda nelle ultime settimane.

«Le organizzazioni sindacali e la Rsu hanno rappresentato gli sviluppi della trattativa con la direzione aziendale del 28 ottobre e 4 novembre scorso – si legge in un comunicato congiunto di Filctem Cgil, Femca Cisl e Ugl – sia per quanto concerne la riduzione dei licenziamenti da 103 a 42, che per quanto riguarda la definizione degli incentivi alle uscite dei pensionandi e di chi non si opporrebbe al licenziamento. I lavoratori e le lavoratrici hanno dato mandato alle organizzazioni sindacali e alla Rsu di proseguire il confronto con la direzione aziendale il prossimo 9 novembre».

Il confronto, quindi, non si fermerà perché da parte dei sindacati, come è stato più volte ribadito, c’è la volontà di salvare quanti più posti di lavoro possibile. La prossima settimana, inoltre, è previsto anche un confronto in consiglio regionale grazie a una mozione presentata dalla maggioranza.