Hub educativo ABF – Quartiere Sforzacosta: firmata la convenzione tra Andrea Bocelli Foundation e Comune di Macerata

MACERATA – Il sindaco Sandro Parcaroli e il direttore generale dell’Andrea Bocelli Foundation Laura Biancalani hanno firmato ieri alla presenza degli assessori Katiuscia Cassetta e Andrea Marchiori e del dirigente Tristano Luchetti, la convenzione per la realizzazione del nuovo hub educativo ABF 0-11 nel quartiere di Sforzacosta.

La Fondazione Bocelli – che in questi anni ha realizzato tre nuove scuole a Sarnano, Muccia e Camerino e che lo scorso anno è stata protagonista allo Sferisterio di Macerata con il concerto del Maestro Andrea Bocelli per raccogliere fondi per la costruzione di un nuovo istituto a San Ginesio – si è mostrata sin da subito sensibile alle esigenze della città di Macerata. La scuola Liviabella è stata, infatti, resa parzialmente inagibile dal sisma del 2016 con la conseguente necessità di delocalizzare la stessa presso l’area scolastica di via Natali, dove era già presente la scuola primaria. Il progetto rientra nel Piano generale di edilizia scolastica che l’Amministrazione sta attuando e che coinvolge diversi edifici scolastici facenti parte del patrimonio del Comune.

La sinergia tra Comune di Macerata e ABF è volta a migliorare il complesso scolastico ospitando sia una nuova costruzione (scuola dell’infanzia Lotto A) che una riqualificazione degli edifici esistenti (Lotto B), ai fini della realizzazione di un Hub Educativo 0-11. Il progetto è stato predisposto dalla Andrea Bocelli Foundation – che si farà carico della realizzazione del nuovo complesso scolastico – a firma degli architetti Alberto Bottero e Simona Della Rocca ed è il frutto di un lavoro condiviso con il Comune di Macerata.

La Fondazione Andrea Bocelli (ABF) è un ente filantropico che promuove l’empowerment dell’individuo e delle comunità: a tale scopo, in particolare, implementa e promuove progetti educativi destinati a bambini e giovani che vivono in situazioni di svantaggio in Italia e all’estero.