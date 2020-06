Hotel House, 15 i casi positivi al covid. Sabato Matteo Salvini a Porto Recanati

PORTO RECANATI- Sono 15 i casi positivi al Covid-19 all’Hotel House, il condominio multietnico di Porto Recanati in cui sono stati già eseguiti mille tamponi a fronte dei 1309 residenti nella struttura. Si attende, sabato 27 giugno l’arrivo della Lega Matteo Salvini.

La questione è nata due settimane fa, quando due residenti pakistani di 45 e 36 anni erano risultati positivi al Covid-19.

L’Hotel House di Porto Recanati

Era stata subito attivata la macchina operativa e dopo un incontro in prefettura tra Asur, forze dell’ordine, Amministrazione comunale e Protezione civile, erano stati predisposti tamponi a tappeto su tutti i residenti per mappare la situazione e monitorarla costantemente. Sono stati quindi posizionati quattro container nel parcheggio adiacente all’Hotel House dove proprio una settimana fa sono iniziati i controlli.

Prima dell’inizio dei tamponi a tappeto i casi erano saliti poi a cinque e, al momento, sono 15 come registrato dall’ultimo bollettino del Gores di questa mattina. Al momento dieci sono le persone che si trovano in isolamento domiciliare mentre due, che presentano dei lievi sintomi, sono ricoverate in strutture sanitarie a scopo precauzionale.

Il sindaco di Porto Recanati Roberto Mozzicafreddo

«La percentuale dei positivi sulla popolazione esaminata è pari all’1,1% – ha fatto sapere il sindaco di Porto Recanati Roberto Mozzicafreddo -. Considerando che si tratta di uno screenig, il dato è di grande tranquillità. Tra una settimana i positivi cominceranno a essere sottoposti ai tamponi di controllo e ci auguriamo che possano presto negativizzarsi tutti». Il primo cittadino in questi giorni ha invitato ripetutamente la popolazione alla tranquillità e ha stigmatizzato ogni tipo di allarmismo.

I primi tamponi su tutta la popolazione residente all’Hotel House, come ha spiegato anche il dirigente della Protezione Civile Marche David Piccinini, si concluderanno entro la settimana.

Intanto il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato che nella mattinata di sabato 27 farà tappa proprio a Porto Recanati: «Sono pronto a tornare al più presto all’Hotel House: io non dimentico». Si tratta del suo secondo tour nelle Marche a distanza di appena due settimane quando aveva visitato l’osimano e il fermano.

Il leader della Lega Matteo Salvini nella sua ultima visita a Lido Tre Archi

«Salvini ha dimostrato più volte di tenere alle Marche in modo particolare, e la Lega è pronta ad impegnarsi con serietà e concretezza per garantire alla regione il buon governo che merita – ha detto il neo commissario regionale del Carroccio Riccardo Augusto Marchetti –. La qualità delle proposte e quella delle donne e degli uomini della nostra squadra, la competenza e compattezza del centrodestra sono i solidi pilastri su cui stiamo costruendo un’alternativa seria all’ormai obsoleta politica del PD, intento a coltivare gli interessi personali dei singoli piuttosto che a costruire un futuro concreto per i marchigiani».

Venerdì 26 il leader della Lega sarà a San Benedetto del Tronto per una cena con gli imprenditori locali e gli esponenti del Carroccio. La mattinata di sabato 27 giugno inizierà alle 9:30 a Porto Recanati dove incontrerà la stampa al Caffè del Corso. È previsto poi un passaggio al gazebo Lega e, se le tempistiche lo consentiranno, non è esclusa anche una breve visita all’Hotel House dove si è già recato più volte.

Alle 11:15 il Salvini farà visita alla sede della Confartigianato ad Ancona prima di dirigersi a Fano, dove concluderà il secondo tour marchigiano insieme a sostenitori, iscritti, militanti e alcuni rappresentanti di categoria presso Villa Piccinetti.