Guardia di Finanza di Macerata: arrivano Perrone e Soccionovo

Avvicendamenti di ufficiali nelle Fiamme Gialle: in partenza il tenente colonnello Giuseppe Montagna e il capitano Emilio Fuscellaro

MACERATA – Avvicendamenti di Ufficiali nella Guardia di Finanza di Macerata: in partenza il tenente colonnello Giuseppe Montagna e il capitano Emilio Fuscellaro, mentre arrivano il maggiore Giuseppe Perrone ed il sottotenente Augusto Soccionovo.

Dopo due anni di permanenza al Comando del Gruppo di Macerata, Giuseppe Montagna lascia la sede per andare a ricoprire un nuovo e prestigioso incarico presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Determinante l’apporto fornito dall’Ufficiale superiore durante tale periodo. «Quale Comandante di Gruppo nonché strettissimo collaboratore del Comandante Provinciale, ha disimpegnato i propri compiti con singolare professionalità, ricevendo numerosi attestati di apprezzamento dall’Autorità Giudiziaria e dall’Autorità Prefettizia e consentendo ai dipendenti Reparti territoriali di raggiungere livelli di eccellenza in una molteplicità di settori operativi di competenza istituzionale», spiegano dalle Fiamme Gialle.

Il maggiore Giuseppe Perrone

Gli subentra il maggiore Giuseppe Perrone, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli. L’Ufficiale, classe 1981, coniugato, con una figlia, si è arruolato nel Corpo nel 2003 ed è laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e in Economia & Management. In precedenza ha ricoperto diversi e importanti incarichi, tra cui quello di comandante della Sezione Pronto Impiego e Antiterrorismo del Gruppo di Roma, di comandante della Compagnia di Cittadella (PD) e di Comandante della Sezione Tutela Entrate del 2° Gruppo del Nucleo di P.E.F. di Napoli.

L’arrivo dell’ufficiale coincide con la revisione dell’architettura organizzativa del dispositivo territoriale del Corpo, che prevede la riconfigurazione a livello di Gruppo della Compagnia di Macerata.

Conseguentemente a tali modifiche ordinative, il capitano Emilio Fuscellaro, fino ad ora comandante della Compagnia, lascia la città per andare a ricoprire un nuovo e importante incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di L’Aquila.

Nei suoi tre anni di permanenza al Comando della Compagnia di Macerata, il capitano ha condotto brillanti operazioni di servizio, che hanno consentito di conseguire eccellenti risultati nella lotta all’evasione fiscale, agli sprechi di denaro pubblico, alla contraffazione e all’e-commerce illegale, nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti (si citano, ad esempio, l’Operazione “Oratio”, appena conclusa, e l’Operazione “Matrioska”, che hanno portato alla scoperta di rilevanti frodi fiscali, con l’esecuzione di cospicui sequestri di beni; i servizi sul reddito di cittadinanza e sulla misura agevolativa “Carta del docente”, che hanno disvelato condotte illecite nel settore della spesa pubblica; l’Operazione “Deception”, che si è conclusa con l’oscuramento di oltre 100 siti internet; l’Operazione “Green house”, che ha consentito il sequestro, tra l’altro, di un migliaio di piante di marijuana e all’arresto dei responsabili).

Il sottotenente Augusto Soccionovo

Con l’attuazione della riforma ordinativa, inoltre, un altro ufficiale è giunto a rafforzare il Gruppo di Macerata che, con il nuovo assetto, ha assorbito la Compagnia di Macerata. Si tratta del sottotenente Augusto Soccionovo, che si insedia nell’incarico di Comandante del Nucleo Operativo, articolazione dello stesso Gruppo, vincitore del concorso straordinario, per titoli ed esami, per sottotenenti del ruolo normale – comparto speciale, riservato ai luogotenenti del Corpo della Guardia di Finanza.

Sposato, con due figli, è laureato in Economia e Commercio, Giurisprudenza e Economia & Management. In precedenza ha ricoperto diversi e importanti incarichi operativi. Il Comandante Provinciale, Colonnello t. SFP Ferdinando Falco ha salutato tutti gli Ufficiali e ha formulato loro, anche a nome dei colleghi e collaboratori, i migliori auguri, con l’auspicio di sempre più lusinghieri traguardi professionali.