La Guardia Costiera di Civitanova compie 30 anni

CIVITANOVA – Emozionante cerimonia ieri pomeriggio per la ricorrenza dei 30 anni di storia dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche. Per questo particolare anniversario il Comandante Ylenia Ritucci ha ripercorso insieme ai suoi predecessori e a tutto il personale in forza alla Guardia Costiera di Civitanova Marche la storia dell’Ufficio Circondariale Marittimo, resa prestigiosa da tradizioni e cultura del contesto locale in cui opera, ricco di storia e vocazioni marinare nonché turistico-ricettive. Le celebrazioni si sono tenute dapprima presso la sede dell’ Ufficio Circondariale Marittimo, per poi proseguire presso la Chiesa Cristo Re di Civitanova Marche per la Santa Messa celebrata dall’ Arcivescovo di Fermo S.E.R. Mons. Rocco Pennacchio. I festeggiamenti sono proseguiti con un Vin d’Honneur che si è tenuto presso l’ “Osteria Club Vela” nel Porto di Civitanova, dove con un toccante video il Comandante Ritucci ha rivissuto insieme a tutti gli invitati i momenti trascorsi in servizio da quando, nel lontano 6 Ottobre 1992, un giovanissimo Tenente di Vascello Enrico Moretti inaugurò la sede dell’ Ufficio Circondariale Marittimo. Da allora 16 Comandanti si sono avvicendati al timone e si sono impegnati con passione e dedizione ad instaurare un clima di collaborazione e stima che ancora oggi lega la Guardia Costiera alla realtà di Civitanova Marche, il solo che può consentire di sostenere, anche per il futuro, i crescenti impegni dell’Autorità Marittima in relazione ai prossimi sviluppi sul porto di Civitanova Marche per una migliora tutela del mare e della collettività che su di esso si affaccia.