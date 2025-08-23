Grave incidente stradale lungo la Regina all’altezza di Potenza Picena, muore un centauro

POTENZA PICENA – Grave incidente stradale lungo la SS571 cd. Regina tra Potenza Picena e Porto Recanati, muore un centauro. Si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 22 agosto), quando per cause ancora in corso di accertamento un’auto ed una motocicletta si sono violentemente scontrate.

Prontamente si è attivata la macchina dei soccorsi, gli operatori del 118 della Croce Gialla di Recanati e quelli della Croce Verde di Civitanova Marche, ad avere la peggio nell’impatto è stato il motociclista, ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari è risultato vano, troppo gravi le condizioni dell’uomo per il quale è stato constatato il decesso. L’eliambulanza è giunta sul luogo del sinistro, ma poco dopo è ripartita vuota in direzione Torrette. È invece sotto shock il conducente dell’automobile per quanto avvenuto. La Polizia Locale ha effettuato tutti i rilievi necessari per capire come è avvenuto l’incidente, sono intervenuti inoltre i Vigili del Fuoco.