Grave incidente in A14, auto contro moto: in condizioni critiche un motociclista

PORTO RECANATI- Incidente in A14 tra Ancona Sud e Loreto-Porto Recanati in direzione Sud, grave un centauro. È accaduto oggi, intorno alle 9.40, quando per cause ancora da chiarire, una moto si è scontrata con un’automobile.

La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata, per consentire tutte le operazioni necessarie, il tratto di A14 è stato chiuso in entrambe le direzioni. Sul luogo si sono fiondati gli operatori del 118 ed i Vigili del Fuoco. Ad avere la peggio dopo il forte impatto, il 26enne in sella alla moto, che ha riportato un politrauma. Viste le condizioni del centauro, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette in Ancona. La Polizia ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica che ha condotto all’incidente.