Grande successo per la prima serata di “L’Antico in Piazza” a Pioraco

Grande successo per la prima serata (ieri lunedì 14 luglio) di “L’Antico in Piazza”, mercatino serale dell’antiquariato, del collezionismo e dell’artigianato artistico che è stato ideato da Carla Marcelli che si terrà a Pioraco ogni lunedì fino al 25 agosto

PIORACO- Grande successo per la prima serata (ieri lunedì 14 luglio) di “L’Antico in Piazza”, mercatino serale dell’antiquariato, del collezionismo e dell’artigianato artistico che è stato ideato da Carla Marcelli che si terrà a Pioraco ogni lunedì fino al 25 agosto. La fresca e caratteristica atmosfera che regala il paese dell’entroterra maceratese, attira sempre molti visitatori ma anche espositori, che si riuniscono in queste sere d’estate.

Carla Marcelli, organizzatrice di “L’Antico in Piazza” e non solo, da oltre trent’anni in questo settore, non smette mai di stupirsi per il successo riscontrato dal ‘re dei mercati’: «È una grande emozione per me l’apertura del mercatino di Pioraco. I tanti espositori e visitatori hanno reso la giornata davvero fantastica. Dalle ore 13 alle 24, un fiume di persone ha raggiunto Pioraco per passeggiare alla scoperta delle diverse bancarelle presenti. Gli appassionati del settore hanno trovato un’offerta maggiore grazie all’ampliamento quest’anno del mercatino, che arriva sopra la palestra della ‘Piccola Svizzera delle Marche’. L’appuntamento è fissato ad ogni lunedì, fino al 25 agosto, con antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage, artigianato, tipicità e food. Che mi resta da dire… vi aspettiamo numerosi!».

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi. «Grandissimo successo per la prima serata di “L’Antico in Piazza”. Ormai è un evento consolidato per Pioraco, una tradizione che si protrae ormai da tanti anni. Quest’anno, in accordo con Carla abbiamo allungato il percorso anche nella zona del campo sportivo per renderlo ancora più ricco ed attrattivo, aumentando il numero delle bancarelle. Un’occasione ulteriore per venire a Pioraco. Un grazie enorme va a Carla per questa attività che dà davvero tanto al nostro paese».