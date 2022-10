Grande successo per il Made in Italy Panatta all’evento Dubai Pro

APIRO – Panatta protagonista negli Emirati Arabi Uniti a Dubai Pro, il più grande evento di body building del Medio Oriente. L’azienda è stata presenting sponsor della kermesse internazionale.

Panatta è il brand del fitness e body building che da sei decadi produce macchinari per il vero allenamento fisico, riconosciuta a livello internazionale per l’eccellente biomeccanica articolare e la massima possibilità di personalizzazione delle attrezzature.

«Panatta prosegue un 2022 di pieno successo – ha affermato Edoardo Panatta, vicepresidente Panatta srl – in tutte le fiere internazionali a cui abbiamo partecipato. Il Medio Oriente sta diventando un’area di interesse strategico in cui stiamo crescendo molto e dove il nostro brand già gode di enorme prestigio. I nostri macchinari riscuotono ovunque un unanime riconoscimento di funzionalità e completezza nelle possibilità di allenamento».

Dubai Pro è stata l’occasione per presentare molte novità di prodotto. Nuove macchine a pesi liberi Free Weight Special, il Circuito Bicipiti e Tricipiti di Fit Evo e il vogatore Ecorow.

«Tutti i macchinari hanno riscosso un grande successo presso i buyer dell’area mediorientale dove l’azienda sta firmando molti progetti di fitness centre dedicati ad un pubblico sempre molto esigente in fatto di fitness e servizi alla persona», spiega l’azienda marchigiana.

Sono infatti molti gli atleti, gli istruttori e gli influencer del settore che si allenano esclusivamente con le macchine Panatta. Tra questi William Bonac, culturista ghanese naturalizzato olandese, uno dei più importanti bodybuilder della scena internazionale, atleta ufficiale Panatta.

Bonac è soprannominato The Conqueror per l’omonimia con il re normanno d’Inghilterra ed è vincitore di due Arnold Classic (2018 e 2020) e un Arnold Classic Australia (2019), oltre a vantare due podi nella competizione più importante al mondo dedicata al body building, il Mister Olympia (2017 e 2019). A dicembre parteciperà nuovamente al Mister Olympia a Las Vegas per il quale si sta preparando con soli macchinari Panatta.

In contemporanea a Dubai Pro si è svolto il 22-23 ottobre anche l’IFBB (International Federation of BodyBuilding & Fitness) Professional League, prestigiosa gara tra i migliori bodybuilder mondiali.

Tra gli atleti Panatta erano presenti alcuni campioni dell’area del Medio Oriente come i sauditi Roberta Silveira De Souza e Ahmed El Wardany, l’egiziano Mahmoud Negm e gli iracheni Dana Abdoulrazaq, Mohammed Taha, Omar Handhal e Ahmed Fawzi.

Ospiti allo stand Panatta, come special guests, abbiamo visto personaggi iconici nel mondo del bodybuilding internazionale, nomi del calibro di: Sergio Oliva Junior, Milos Sarcev, Bionic Body ed altri.