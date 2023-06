Giuseppe Santoni concorrente e sponsor ufficiale delle 1000 Miglia

Giuseppe Santoni, imprenditore marchigiano, cavaliere del lavoro e ceo del luxury brand di calzature con sede a Corridonia (Macerata), è tra i concorrenti della 41esima edizione della rievocazione della 1000 Miglia in programma dal 13 al 17 giugno. La storica gara automobilistica di auto d’epoca che attraversa l’Italia e le sue bellezze pittoresche vede appunto l’azienda marchigiana quale suo sponsor ufficiale; grazie a questo evento, Santoni diventa promotore di un appuntamento che unisce la passione per la bellezza, l’arte e il territorio, celebrando le eccellenze italiane a livello internazionale. Si tratta – spiega l’imprenditore – di «un appuntamento che unisce la passione per la bellezza, l’arte e il territorio, celebrando le eccellenze italiane a livello internazionale. Un’opportunità per rimarcare i valori che uniscono la 1000 Miglia a Santoni: il profondo amore per il Bel Paese, la costante ricerca dell’eccellenza e l’esaltazione dell’eleganza italiana».

Per celebrare e ricordare anche in seguito questa edizione di 1000 Miglia, ogni equipaggio ha ricevuto in regalo un portacarte Santoni con le proprie iniziali ed è stato ospite del brand il 14 giugno a pranzo, presso i Giardini Diaz a Macerata, con un allestimento speciale del laghetto del parco con sfere a sfioro sull’acqua – il tutto firmato Santoni. A coronare la collaborazione, quest’anno la 1000 Miglia è passata davanti all’headquarter di Santoni, allestito per la speciale occasione per incoraggiare i partecipanti al loro passaggio a Corridonia, e rendere questa edizione un momento molto importante anche a livello aziendale.

«È stato un vero piacere accogliere la 1000 Miglia nella nostra terra, le Marche, ed ancor di più di fronte al nostro stabilimento, perché la bellezza genera bellezza e sono felice che ogni nostro collaboratore possa goderne, tutti insieme, come una grande squadra», ha fatto sapere Giuseppe Santoni. «Questa non è solo un’opportunità per rappresentare la nostra azienda, ma anche per mostrare il nostro impegno verso l’autenticità. È la passione a guidare le nostre azioni, ogni giorno da quasi cinquant’anni. L’opportunità di condividere questo messaggio e questi valori con chi ha la sensibilità di farsene portavoce è un’occasione per me e per la Maison di entusiasmo – ancor di più in virtù della mia personale passione per l’universo dell’automotive e per questa manifestazione».