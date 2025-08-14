Giurisprudenza a Macerata, nuovi corsi in modalità mista e percorsi tematici

Attivate due magistrali pensate per chi lavora o vive lontano. I corsi in Giurisprudenza e in Scienze dei servizi giuridici si confermano tra i migliori in Italia secondo le classifiche Censis. Si può studiare in inglese e con il doppio titolo si studia anche in Francia

MACERATA – Maggiore flessibilità, senza rinunciare alla qualità dell’insegnamento in presenza: è questa una delle novità del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, che per il nuovo anno accademico amplia la propria offerta con due corsi di laurea magistrale professionalizzanti erogati in modalità mista — parte online e parte in aula — pensati anche per chi lavora o vive lontano. Si tratta dei percorsi in Governance dell’amministrazione pubblica e delle organizzazioni complesse e in Politiche e programmazione dei servizi alla persona. Un’evoluzione coerente con la vocazione del Dipartimento, cuore storico dell’Ateneo e riconosciuto come Dipartimento di Eccellenza dal Ministero dell’Università e della Ricerca per la sua ricerca sulle vulnerabilità legate all’innovazione tecnologica. I corsi in Giurisprudenza e Scienze dei servizi giuridici si collocano stabilmente nella top ten delle classifiche Censis per qualità formativa.

«L’innovazione per noi non è solo tecnologica, ma anche culturale – afferma la direttrice Claudia Cesari –. Stiamo declinando l’offerta didattica a partire dai cambiamenti della società, con l’obiettivo di formare giuristi completi e flessibili, capaci di muoversi in molteplici contesti, anche oltre i confini nazionali».

Al centro dell’offerta c’è il corso magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che affianca alla formazione tradizionale percorsi tematici per guidare lo studente nella costruzione di un profilo professionale personalizzato e offre la possibilità di accedere al doppio titolo con l’Università di Orléans per conseguire la laurea francese accanto a quella italiana. Tra i percorsi più innovativi, il Cielip – Comparative, International and European Law and Innovation Program –integra insegnamenti in italiano e inglese sviluppando competenze in diritto comparato e internazionale. Accanto al percorso classico da giurista forense per le figure di avvocato, magistrato, notaio, il Dipartimento propone indirizzi dedicati al diritto d’impresa, alla pubblica amministrazione, all’innovazione e alla sostenibilità, con laboratori che simulano situazioni reali e favoriscono competenze operative.

Completano l’offerta due corsi triennali: Scienze per i servizi giuridici, con indirizzi specialistici in consulenza del lavoro, trasporti, sport, giustizia e criminologia, pubblica amministrazione, e International, European and Comparative Legal Studies, interamente in inglese e scelto, oltre che da studenti italiani, da studenti di oltre venti Paesi. A questi si affianca il corso in Teorie, culture e tecniche per il servizio sociale, che integra saperi giuridici, sociologici, pedagogici e sanitari per formare operatori nei servizi alla persona.

L’offerta post lauream comprende la scuola di specializzazione in diritto sindacale e del lavoro, corsi di formazione in compliance aziendale, diritto dello sport, con attenzione al ruolo del direttore sportivo, aggiornamento e formazione per la pubblica amministrazione.