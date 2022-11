Giovanni Fileni tra i premiati del “Galà delle eccellenze italiane”

CINGOLI – Premiato a Roma l’imprenditore marchigiano Giovanni Fileni. Lo scoorso 28 ottobre a Roma, al ristorante La pergola-Terrazza degli aranci, dello chef stellato Heinz Beck, si è svolta la VI edizione del Galà delle Eccellenze Italiane, un evento unico in Italia, ideato dal giornalista e storytailor Piero Muscari. Nel corso di questi anni, il premio “Eccellenze Italiane” è stato conferito a imprenditori famosi, protagonisti del mondo dello spettacolo, dell’informazione e della cultura ma anche a prestigiosi interpreti dell’arte contemporanea; nomi illustri ma anche meno noti di una straordinaria vetrina che di anno in anno presenta la varietà e la grandezza dell’eccellenza italiana.

Qui di seguito, in ordine alfabetico, i premiati di questa sesta edizione 2022: Al Bano, Giovanni Fileni, Piero Lissoni, Paolo Tramontano, Giusy Versace e Bruno Vespa.



Protagoniste di questa sesta edizione “storie di coraggio, passione e identità dell’Italia che vale”, come recita il claim del progetto. I protagonisti dell’edizione 2022 sono stati selezionati dall’autorevole Comitato scientifico presieduto da uno dei maestri della comunicazione italiana, Michelangelo Tagliaferri, e formato dallo stesso Piero Muscari, fondatore e ideatore del progetto Eccellenze Italiane, da Rossana Luttazzi, rappresentante della Fondazione costituita in ricordo del marito Lelio, da Daniela Rambaldi, per la Fondazione Carlo Rambaldi, dallo Chef Heinz Beck, da Maria Rosaria Gianni, Caporedattore sezione cultura del Tg1, cui si sono aggiunti, quest’anno, Aldo Cingolani, della Bertone Design, Patrizio Oliva, ex pugile e campione di pugilato, e Dodi Battaglia, mitico chitarrista dei Pooh e solista di successo.