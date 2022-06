Macerata, giovane mamma trovata senza vita in casa per sospetta overdose

È stata la coinquilina a dare l'allarme, ma per la 41enne, madre di due figli, non c'era già più nulla da fare. La donna viveva nella frazione di Piediripa. Domani l'autopsia

MACERATA – Trovata senza vita sul letto di casa. Sarebbe stata un’overdose a uccidere una giovane mamma di 41 anni (ne avrebbe compiuti 42 il prossimo mese) di Macerata. A fare la tragica scoperta è stata una coinquilina questa mattina verso le 10.30. La donna ha immediatamente dato l’allarme e sul posto, un appartamento in via Velluti di Piediripa di proprietà del Comune e concesso a persone che vivono una situazione di fragilità, sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia del Nucleo operativo della Compagnia di Macerata. Al loro arrivo, però, era già troppo tardi, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Il sospetto è che la 41enne sia stata stroncata da un’overdose. Nella stanza da lei occupata i carabinieri non hanno trovato siringhe ma tracce di una sostanza stupefacente che dovrà essere analizzata.

I militari hanno subito informato dell’accaduto il pubblico ministero di turno, il procuratore facente funzioni Claudio Rastrelli. Il corpo della giovane mamma è stato portato in obitorio dove domani pomeriggio, su disposizione del magistrato, verrà effettuata l’autopsia per accertare la causa del decesso (il pubblico ministero ha affidato l’incarico al medico legale Roberto Scendoni e al tossicologo Rino Froldi).

I carabinieri hanno sequestrato il telefono cellulare della donna per ricostruire i suoi ultimi contatti, sono in corso le indagini per risalire all’identità dello spacciatore che le ha venduto la droga. La giovane, di origine argentina, viveva da tantissimi anni a Macerata ed era madre di due figli.