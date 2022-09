Giornate Europee del Patrimonio, all’Ecomuseo c’è “Intorno a Ficana”

Una passeggiata per scoprire, conoscere, condividere luoghi e storie attraverso i racconti di chi quei luoghi li vive: Santa Croce, Villa Ficana e Montalbano

MACERATA – L’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana, in qualità di centro di documentazione, promozione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale locale, sabato 24 e domenica 25 settembre partecipa alle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea che avranno come tema il “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

L’iniziativa organizzata per l’occasione, è “Intorno a Ficana” dove luoghi, storie e persone rivivranno in un “racconto di quartiere” a più voci che si svolgerà il 24 settembre dalle 17 alle 19.

Una passeggiata per scoprire, conoscere, condividere luoghi e storie attraverso i racconti di chi quei luoghi li vive: Santa Croce, Villa Ficana e Montalbano saranno i quartieri da raccontare, fatti di persone, storie, emozioni e aneddoti. L’evento vuole anche essere un primo passo nella costruzione di una nuova “Mappa di Comunità”, a cui tutta la comunità è invitata a partecipare per condividere i luoghi e le storie del cuore. L’appuntamento è alle ore 16.50, con partenza alle 17, di sabato 24 settembre presso il centro visite dell’Ecomuseo Villa Ficana, Borgo Santa Croce 89.

Ad accompagnare i partecipanti saranno i volontari dell’Ecomuseo e alcuni abitanti dei quartieri limitrofi. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0733/470761, (martedì / venerdì ore 9/14) o inviando un’e – mail a museovillaficana@gmail.com entro venerdì 23 settembre. Consigliate scarpe e abbigliamento comodi.