CIVITANOVA MARCHE- Nell’ospedale di Civitanova, nell’anno 2021, sono nati 757 neonati di cui 29 prematuri tra le 34 e 36,6 settimane di gestazione cioè il 3,8% del totale. Ma soprattutto un rapporto di vicinanza tra mamma e bambino nel periodo successivo alla gravidanza. Sono questi i dati emersi in occasione della visita che il Sindaco Fabrizio Ciarapica, ha svolto questa mattina ai reparti di Pediatria e Ostetricia dell’ospedale di Civitanova. L’incontro rientrava nell’ambito della Giornata Mondiale della Prematurità, che in Italia è promossa dalla Società Italiana di Neonatologia.

«Quella di oggi – ha commentato il primo cittadino – è un’occasione importante per far conoscere il reparto. Qui c’è un servizio di qualità, di cui si parla bene tra i cittadini. E poi c’è un rapporto di vicinanza alle mamme e ai più piccoli, lo si nota anche dall’allestimento che è un’esplosione di colori».

All’appuntamento, presenti la direttrice sanitaria Nadia Mosca, il primario della pediatria Enrica Fabrizi, la ginecologa Silvia Battistoni e tutto il personale dei reparti. Quest’anno l’attenzione della giornata è focalizzata sull’importanza del contatto pelle a pelle sin dal momento della nascita a sostegno della Kangaroo Care: «L’abbraccio di un genitore: una terapia potente. Sostenere il contatto pelle a pelle fin dal momento della nascita». Perciò è stato fatto il punto sull’attività dell’ospedale, in particolare sull’esperienza di Ospedale amico del bambino dove la priorità è «cercare di non separare le mamme dai loro piccoli, avendo cura, dove possibile, di monitorizzare ed effettuare – hanno spiegato i medici dall’ospedale – le terapie necessarie, nella stessa stanza della mamma, attrezzata per l’eventuale fototerapia».

L’obiettivo rimane la vicinanza mamma – neonato, perseguibile attraverso un’apposita stanza, posta nel reparto di pediatria. Qui il genitore può stare con il proprio figlio senza restrizioni di orario. «Accanto all’attività neonatologica e pediatrica del reparto, abbiamo incrementato i servizi di Pronto Soccorso e abbiamo creato nuovi ambulatori: l’ambulatorio di ecografia cerebrale, l’ambulatorio di ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza, l’ambulatorio dell’obesità e quello di gastroenterologia. Abbiamo inoltre aumentato l’offerta di valutazioni endocrinologiche pediatriche ambulatoriali e di day-hospital a cui afferiscono pazienti provenienti da varie parti della Regione».

Venerdì, 25 novembre, inoltre al poliambulatorio sarà inaugurato un nuovo elettrostimolatore per la riabilitazione del pavimento pelvico, dono dell’imprenditore Germano Ercoli.



