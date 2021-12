Giornata delle Marche, a Castelraimondo la presidente del Senato Casellati: «Dal sisma i marchigiani hanno saputo rialzarsi»

CASTELRIAMONDO – «I tanti e preziosi volti delle Marche li porterò tutti con me con grande affetto e sincero orgoglio, certa che questa ricchezza identitaria e produttiva che vi rende e ci rende unici al mondo è la carta vincente per scrivere insieme un futuro di grandi speranze per la nostra Italia». Sono le parole della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati intervenuta alla 17esima edizione della Giornata delle Marche a Castelraimondo, nel cratere sismico.

La presidente del Senato nella giornata dedicata ai “Marchigiani vincenti: simbolo di sacrificio coraggio e passione” ha sottolineato che «la marchigianita è simbolo di successo e di eccellenza in Italia e nel mondo».

Casellati ha rimarcato il patrimonio di ricchezza e di eccellentze nella cultura, nell’imprenditoria, nei mestieri artigianali. «Esempi – ha affermato – che ci fanno guardare al futuro con speranza e ottimismo. Sono loro che con le memorabili imprese hanno dato esemplare consistenza a quei valori di sacrificio passione e coraggio cui è dedicata questa giornata della marchigianita». E aggiunge come le Marche siano « un formidabile patrimonio di energia creativa, di cui tutto il paese vi è profondamente grato e riconoscente. Lo sto sperimento in prima persona nel corso di questa bellissima visita nella vostra regione».











Con l’evento che si tiene al Lanciano Forum, nel comune del cratere sismico, Casellati ha posto l’accento sul «terribile sisma che ha coinvolto il 40% del territorio» con «centinaia di vittime, una ferita profonda» dalla quale i marchigiani hanno saputo rialzarsi dando «una grande lezione di dignità e operosità».

La presidente ha poi sottolineato i progressi compiuti nella ricostruzione sotto la guida dell’attuale commissario straordinario. «Ora la scommessa – ha detto – è valorizzare al massimo le opportunità offerte dal ouano nazionale di ripresa e resilienza».