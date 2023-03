Giocattoli e articoli per la casa non a norma, chiuso un negozio a Macerata

MACERATA – Dodicimila articoli, tra giocattoli, prodotti per la casa e per fumatori sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un negozio di Macerata, che a seguito del controllo è stato temporaneamente chiuso. L’attenzione dei finanzieri si era infatti focalizzata sulla merce esposta alla vendita in un negozio della città dove, a seguito di un approfondito esame, sono stati individuati circa 4.000 articoli per la casa e giocattoli privi delle minime indicazioni riguardanti i materiali utilizzati, le precauzioni per l’uso e le istruzioni per la sicurezza. Alla luce di quanto emerso ed in considerazione del fatto che il commerciante non è stato in grado di esibire la documentazione che attestasse l’idoneità dei casalinghi e dei giocattoli posti in vendita, i prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, per violazione alla normativa inerente la sicurezza dei prodotti.

Nel corso del controllo, inoltre, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro, per irregolarità, circa 8.000 articoli per fumatori, irregolarmente detenuti per la mancanza di regolare licenza per la vendita di generi di monopolio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Su proposta delle Fiamme Gialle maceratesi, l’esercizio commerciale è stato anche sanzionato con la chiusura, per un periodo di cinque giorni, in base al provvedimento emesso dall’Agenzia. Il titolare dell’attività, a cui sono state comminate sanzioni per circa 10.000 euro, è stato quindi segnalato sia alla Camera di Commercio che all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, per i provvedimenti di competenza sotto il profilo amministrativo. Verranno inoltre valutati eventuali profili di irregolarità sotto l’aspetto fiscale.