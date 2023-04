Giappone e Usa, ma anche Sardegna e Sicilia: le mete più gettonate dai civitanovesi per l’estate

CIVITANOVA – Giappone e Stati Uniti per quanto riguarda l’estero, ma anche Sardegna e Sicilia si confermano le mete preferite per l’estate da tanti civitanovesi. Sono questi i posti che sembrano andare per la maggiore in vista delle ferie estive. Ma in tanti approfitteranno anche dei ponti, che saranno l’occasione per fare le valigie. C’è voglia di viaggiare e i numeri lo confermano anche a livello locale.

«La ripresa c’è – ha detto Elisabetta Biagiola, agente di viaggio e referente locale della categoria – Già da maggio dello scorso anno, venute meno le restrizioni legate al Covid, avevamo avuto modo di constatare la ripresa, che si è fatta sentire».

«Per quanto riguarda le mete estive più gettonate – ha spiegato Elisabetto Biagiola – l’Italia ricopre un ruolo importante, e in modo particolare la Sardegna e la Sicilia, da visitare in modo itinerante. Sono state e sono in programma di essere ancora tante le richieste per i ponti: la gente sceglie di visitare le capitali europee. Per quanto riguarda l’estate andrà molto l’estero, e in particolare il Giappone e gli Stati Uniti».

«Molto richiesti sono anche la Spagna e il Portogallo – ha concluso Elisabetta Biagiola -, mentre calano le richieste per la Gran Bretagna, e in particolare Londra, per via del passaporto. Si confermano apprezzate anche le crociere. I prezzi, in generale, sono un po’ saliti, penso ad esempio ai prezzi dei voli». L’online, per quanto riguarda la scelta delle località e, in parte, anche per le prenotazioni di alloggi e di trasporti, ricopre un ruolo sempre più importante. Ma anche il turismo organizzato sta lavorando molto bene.