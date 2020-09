Galassica “atterra” a Camerino, il festival dell’Astronomia avvia il countdown

CAMERINO – Galassica è il festival dell’astronomia itinerante, ma tutto marchigiano, in scena dal 4 al 10 ottobre a Camerino, in collaborazione con l’ Università degli Studi di Camerino UniCAM ed in contemporanea con la settimana mondiale dello spazio World Space week. Nato dall’Associazione Nemesis Planetarium, è alla sua terza edizione dopo l’esordio a Macerata e la replica a Recanati nel 2019 in occasione del bicententenario della poesia l’Infinito di Giacomo Leopardi.



L’obiettivo è promuovere l’astronomia come disciplina scientifica innovativa attraverso laboratori, incontri di approfondimento, mostre, animazioni, teatro, tecnologia e conferenze. In particolare il tema di quest’anno sarà “Spazio all’Umanità”, la natura che si estende oltre le nostre teste, oltre il telo nero che da sempre identifica il nostro cielo stellato, e che crea così nuovo spazio, nuovi luoghi, nuove prospettive, nuove idee per il prossimo futuro dell’uomo.

Anche in questo anno così difficile, pur rispettando le esigenze logistiche e di sicurezza legate all’emergenza Covid-19, Galassica non intende fermarsi e farà la sua parte nella divulgazione di un programma vivace divertente, mai accademico, e rivolto a tutte le generazioni. Le modalità saranno due:

– In presenza: nella giornata di apertura domenica 4 ottobre con l’intervento del rettore Pettinari, e il venerdì e il sabato successivi, 9 e 10 ottobre, con spettacoli e laboratori dal vivo.

– Online: durante la settimana, dal lunedì 5 al giovedì 8 ottobre, sfruttando l’opportunità della distanza per coinvolgere professionisti stranieri in diretta dall’estero. Ricerca, animazione, divulgazione, istituzionalità, imprenditoria, formazione, laboratori e momenti per bambini: un festival che racchiude in sé tanti stimoli.

Per questa edizione, oltre alla collaborazione con UniCAM, Galassica è lieta di poter contare su importanti patrocini: DTA Distretto Tecnologico Pugliese, DiSPuTer Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, IAU International Astronomical Union, MVA Moon Village Association, CNS Center for Near Space, IIF Italian Institute for the Future, Ambasciata Americana in Italia oltre al sostegno di Comune di Camerino. Si inizia il 4 ottobre con l’inaugurazione del festival presso il cortile San Domenico di Camerino, dopo i saluti del rettore Unicam, Claudio Pettinari, del direttore scientifico Molisella Lattanzi, presidente, dell’Ass. Nemesis Planetarium e delle istituzioni, sarà subito la volta delle attività dedicate ai bambini: a partire dalle ore 16 saranno disponibili i telescopi per l’osservazione del sole e si potrà assistere agli show AscoltaLuce a cura del Sistema Museale di UniCAM e “Un fisico fra le nuvole” di Marco Rosciani. Contemporaneamente alle 17:30, nella modalità mista online e presenza presso l’aula conferenze del rettorato, sarà possibile seguire la tavola rotonda dedicata al tema del festival. Interverranno oltre al Rettore, Fiorella Coliolo per il DTA, Lucia Marinangeli prof. associato DiSPuTer Università di Chieti – Pescara, Giuseppe Reibaldi pres. Moon Village Association, Gennaro Russo vicepresidente IIF e direttore CNS. Dopo cena, tutti all’aperto con i ragazzi di “Chi Ha Paura del Buio?” Matteo Miluzio, Filippo Bonaventura e Lorenzo Colombo ci parleranno di “Interstellar. Le Voyager oltre i confini del nostro tempo” presso l’arena anfiteatro del rettorato ed a seguire le osservazioni al telescopio con AMA Associazione Marchigiana Astrofili. L’accesso sarà consentito senza prenotazione nel rispetto del distanziamento imposto da norme di sicurezza per il contenimento del Covid.



A questo link programma completo del festival Galassica: https://galassica.it/

CONTATTI

Staff Galassica

Tel. 3884990299

Email: info@galassica.it

Sito web: www.galassica.it